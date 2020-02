Udsolgt Hausgaard åbnede forårssæson

SKØRPING: Kulturstationen var igen fyldt til bristepunktet, da Niels Hausgaard forleden rundede Skørping.

Denne gang med showet ”Du ved, hvad jeg mener....”.

Besøget af Niels Hausgaard markerede starten på Kulturstationens nye halvsæson, som i alt byder på fem koncerter frem til sidst i april.

Lørdag 22. februar lægges op til lørdagsfest med The Kuti Mangoes - et københavnsk afrobeat-band, der med tre blæsere i front slår festtonen an.

Bandet har turneret verden rundt i flere år og har længe stået højt på Musikatationens ønskeliste.

Something

27. marts står i Beatles aften med bandet ”Something” anført af Beatles-eksperten Per Wium.

”Something” - opkaldt efter en Harrison-sange på Abbey Road, spiller en række af Beatles’ bedste numre, og ind i mellem fortæller Per Wium om Liverpool-bandets historie.

Shades of Blue

3. april kommer den ålborgensiske musiker og sangerinde Ginne Marker til Skørping - bl.a. sammen med guitaristen Aske Jacoby, der har produceret Ginne Markers meget roste debutplade.

Ginne Marker er selv en en fremragende guitarist og sangskriver og spås af flere eksperter en stor karriere som kunstner.

Forårets sidste koncert 24. april er med blues-bandet Shades of Blue, der med guitaristen Uffe Steen i spidsen spiller en bundsolid gang blues.

I forbindelse med de tre sidstnævnte arrangementer er der mulighed for at købe mad sammen med billetten.

Denne del af arrangementet er kommet i stand i samarbejde med den lokale ”Pavillon cafeen”.