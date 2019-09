Udsætning af dådyr ligner foreløbig en succes

VOLSTED: Indtil videre har udsætningen af to rudler med hver syv dådyr i begyndelsen af april på to udvalgte lokaliteter i området ved Volsted med henblik på at opbygge en fast bestand været en succes.

Det kunne dyrlæge Klavs Rønn i Volsted som frontfigur for projektet og stiftelsen af Midthimmerlands Dådyrlaug fortælle de omkring 35 fremmødte lokale berørte lodsejere på et borgermøde i Volsted Forsamlingshus torsdag aften.

Dådyrene blev udsat på et tidspunkt, hvor hinderne var højdrægtige, og ifølge Klavs Rønn statusorientering på borgermødet har de alle fået kalve her i foråret.

Her kunne han også fortælle at dådyrlauget netop har ansøgt Aalborg Kommune om opstilling af syv hjortevejskilte ved skovstrækninger i lokalområdet for at øge trafiksikkerheden, der også kunne øges ved opstamning af tæt bevoksning langs veje.

På nuværende tidspunkt har Midthimmerlands Dådyrlaug ifølge Klavs Rønn en mundtlig tilladelse fra naturstyrelsen til i foråret 2020 at udsætte to nye rudler af drægtige dådyr med syv i hver i to bufferzoner i syd ved Lindenborg Å og mod nord mellem Ferslev og Oppelstrup.

- Udsætningen vil dog kræve en skriftlig tilladelse fra Naturstyrelsen før den kan iværksættes, understreger han.

Efter hans statusrapportering fortalte beredskabschef Jan Nedza fra Storvorde de fremmødte lodsejere på levende vis om schweissarbejdet med hans hunde.

På borgermøde blev det besluttet, at der fremover kun skal arrangeres et årligt borgermøde i Volsted med dådyrlauget på dagsordenen.

Det næste bliver i efteråret 2020, hvor dådyrekspert Allan Helenius Kristensen fra vildtfarmen i Hirtshals vil fortælle om dyrenes biologi, brunst, aldersbedømmelse og adfærd i naturen.