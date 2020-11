Uddeling af cykellygter

Den mørke tid er over os, og det er derfor meget vigtigt, at have lys på cyklen.

Det var baggrunden for, at Carpeople fredag morgen uddelte cykellygter til børn og voksne, der kom cyklende forbi i Skørping – nogle af dem desværre uden lys!

Totalt kom Carpeople af med 45 sæt cykellygter, og det forlyder, at der er flere sæt, hvor de kommer fra.

Man kan kigge forbi Carpeople til gratis lygtekontrol på bilen, og samtidig få lygter med hjem til cyklerne.