SKØRPING: De ubesejrede U9-fodboldpiger fra IF Frem Skørping har fået nye, flotte spillesæt og paradedragter til kampene rundt i Nordjylland.

Det er Mesterbageren, Log Man ApS, Ferslev/Skørping Entreprenør A/S og Jutlander Bank A/S, som har været så venlige at støtte IF Frem Skørping og pigerne med det flotte, nye tøj.

Har du lyst til at spille pigefodbold, så kig forbi Skørping stadion tirsdag og torsdag, hvor de dygtige piger giver den gas.