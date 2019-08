Tyveri og en bil i brand i Haverslev

Haverslev: Natten til fredag blev politiet kaldt til Haverslev hele tre gange. Kort efter midnat var der indbrud i en personbil i Søndergade. Med sig fik tyven en damepung, der indeholdt op til 200 kroner i kontanter, et sygesikringsbevis, et kørekort og et mastercard, oplyser Nordjyllands Politi.

Godt en time senere klokken 01.25 brød der brand i en peugeot 206, der holdt parkeret i Industriparken, vest for McDonalds. Ved nærmere eftersyn viste det sig, at det var samme bil, der torsdag 1/8 var blevet meldt stjålet i Ørum mellem Århus og Randers.

Klokken 03.46 måtte politiet igen rykke ud i - nu til et indbrud. En garageport i Østergade var brudt op, og væk var en Scott mountainbike, til en værdi af 15.000 kr.