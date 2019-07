STØVRING: Nordjyllands Politi har fået anmeldelse om tyveri af skrot for omkring 50.000 kr. fra virksomheden AB Vandskæring på Hagensvej i Støvring. De store mængder skrot stod opmagasineret i to containere, som også er blevet tyvenes bytte. Der er brugt en lastbil til at fjerne skrottet.