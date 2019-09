STØVRING: Ved et indbrud i en villa på Enghavevej i Støvring er der stjålet omkring 14.000 kr. i kontanter. Pengene lå på køkkenbordet og i to sparebøsse på børneværelser i villaen, og indbruddet er sket mellem onsdag klokken 20 og lørdag 14. september klokken 11. Der er skaffet adgang ved at afmontere et vindue i en terrassedør.