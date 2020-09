Tysk æbletræ til Ådalscentret

I forbindelse med byrådsmødet 26. august fremviste borgmester Leon Sebbelin et æbletræ, Rebild Kommune samme dag havde fået doneret at sin mangeårige tyske venskabsby Gelenau.

Det tyske æbletræ er nu blevet plantet ved Ådalscentret i Støvring i overværelse af beboere og personale.

Der er tale om et æbletræ af arten Hvid Vinter Klokke Æble, som er bragt til Danmark af Manfred Schneider fra Gelenau, der sidst i august var på privat venskabeligt visit hos tidligere byrådsmedlem i Skørping Kommune, Vagn Gaarde.

De to var for 25 år siden viceborgmestre i henholdsvis Gelenau og Skørping Kommune og initiativtagere til at etablere venskabsbyforbindelsen på tværs af landegrænser.

Æbletræet skal ifølge Manfred Schneider markere 25 års jubilæet.

Planteseancen blev foretaget af Leon Sebbelin og formand for venskabsbyarbejdsgruppen Jette Ulstrup.

Ældrecenterleder Gerda Holm Christensen garanterer, at æbletræet sammen med de bærbuske, der allerede vokser på stedet, kommer til at glæde beboerne på Ådalscentret, som ivrigt følger årets gang i naturen.