Turistchef får selv ny destination på Mors

MARIAGERFJORD: Mariagerfjord Kommunes hidtidige turistchef, Kristina Lehmann Schjøtt, bliver alligevel ikke en del af den nye Destination Himmerland, som det hidtil har ligget i kortene.

Kristina Lehmann Schjøtt bliver i stedet fra 1. marts direktør for Destination Limfjorden, som Skive, Struer og Morsø Kommuner står bag.

Stor forståelse

Turistdirektør for Destination Himmerland, Jimmi Stæhr-Petersen, udtrykker i en pressemeddelelse stor forståelse for Kristina Lehmann Schjøtts jobskifte.

- Jeg kender Kristina som en både ambitiøs og visionær leder, og jeg er sikker på, at hun er den rette profil til at stå i spidsen for turistsamarbejdet, som skal brande den vestlige del af Limfjorden, siger han.

Kultur- og fritidschef ved Mariagerfjord Kommune, Joan Kamstrup, ærgrer sig omvendt over, at Kristina Lehmann Schjøtt ikke bliver en del af Destination Himmerland.

Hun vil blive savnet

- Kristina er en faglig kapacitet, og jeg kommer til at savne hendes stærke lokale netværk og indgående kendskab til turistattraktionerne i Mariagerfjord Kommune.

- Men heldigvis har vi andre dygtige og engagerede medarbejdere fra Mariagerfjord Kommune, som er klar til at bære stafetten videre i vores nye fælles turistsamarbejde, skynder Joan Kamstrup sig at tilføje.

Selvom Kristina Lehmann Schjøtt er på vej til en stilling uden for Destination Himmerland, ser Jimmi Stæhr-Petersen frem til et fortsat godt samarbejde.

- Her i Nordjylland har vi en fælles interesse i at markedsføre vores landsdel som et attraktivt turistmål.

- Set i dét lys glæder jeg mig til et fortsat godt samarbejde med Kristina i hendes nye rolle, erklærer den kommende chef for det nye turistsamarbejde mellem Vesthimmerland og Mariagerfjord.

Glæder sig til nye udfordringer

Turistchef Kristina Lehmann Schjøtt glæder sig for sin del til de nye udfordringer i Destination Limfjorden, som får hovedsæde på Mors.

- Jeg har været rigtig glad for at være en del af turismeindsatsen i Mariagerfjord, hvor vi blandt andet har haft succes med at skabe national og international opmærksomhed om kommunen som vandredestination.

- Østkysten og Øster Hurup er stærke brands, hvor der fortsat ligger en masse spændende udviklingsprojekter, som den nye Destination Himmerland vil give et løft.

Mange små perler

- På den anden side glæder jeg mig nu også til at være med til udvikle den kommende Destination Limfjorden, der er et magisk sted, som har rigtig meget at byde på.

- Der er mange små perler, der gør området helt unikt.

Og selvom destinationen er blandt de mindre, rummer den et enormt potentiale med sin centrale placering ved Limfjorden, som er et unikt og naturskønt område, fremhæver Kristina Lehmann Schjøtt.