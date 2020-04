Turist-destinion med jokere i ærmet

MIDT/ØSTHIMMERLAND: Destination Himmerland agter at kickstarte turismen med et brag.

Det handler om at trække danske turister til danske destinationer - og altså meget gerne også til Himmerland

- Destination Himmerland indgår som en del af en stor kampagne, der kommer til at køre i Danmark, og den skal netop være med til at inspirere danskerne til at holde ferie herhjemme.

- Altså ikke bare at blive hjemme, men tage ud på ferie i Danmark, pointerer turistdirektør Jimmi Stæhr-Petersen.

- Ikke blot skal kampagnen kickstarte dansk turisme ved at markedsføre Danmark til danskere.

Den skal også bygge oven på de mange initiativer, vi allerede har planlagt, uddyber han.

”Dejlige Himmerland”

Afhængigt af, hvor hurtigt coronagrebet løsnes, forventes kampagnen at sive ud i maj.

Den skal løbe hen over sommeren med en eventyrlig fortælling om - citat: ”hvor dejligt det er i Himmerland - hvilke skønne og unikke steder Himmerland rummer, uanset om man er til fred og ro på vandrestien, golf på golfbaner i verdensklasse, sejlads på de smukke fjorde, familieoplevelser, camping og meget mere”, som marketingkonsulent Helene Christensen udtrykker det.

Input fra turistaktører

Dertil nedsættes en gruppe på 10-12 aktører fra Himmerlands turismeerhverv.

Gruppen skal tages med på råd om markedsføringen af området til turisterne.

- Gruppen skal være med til at sikre lokale input.

- Vi ser frem til en spændende og god proces sammen med erhvervet, således at vi kan tage os så lækre ud som muligt over for de danske turister, fremhæver Helene Christensen.

Destination Himmerland bygger på et turistsamarbejde mellem Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommuner.