Tryggere at bo på Højdedraget i Støvring

STØVRING: Hjerteforeningen introducerede i forbindelse med årets indsamling et nyt koncept.

Ved at gå tilstrækkeligt mange indsamlingsruter kunne interesserede gøre sig fortjent til en hjertestarter, og det har de bl. a. nydt godt af i Grundejerforeningen Højdedraget i Støvring.

Heidi Knudsen fra grundejerforeningen tog initiativ til at samle en indsamlergruppe, da hun på et Hjerteredderkursus hørte om konceptet, og mange familier fra området var på den baggrund med ude at indsamle midler til hjerteforeningen.

Den nye hjertestarter på Højdedraget er nu monteret og tilsluttet udvendigt på Fælleshuset på Højdedraget, hvor den er tilgængelig døgnet rundt.

Beboerne i kvarteret får samtidig tilbudt Hjerteforeningens 30 minutters Giv Liv kursus, så kvarteret kan blive et endnu tryggere sted at bo.

- Vi ved, at hjertestartere skal være placeret tæt på det sted, hvor hjertestoppet finder sted, for at hjertestarteren bliver hentet og brugt. Mange kan reddes med en hurtig indsats, fastslår Lisbeth Stenstrop Jensen, formand for Hjerteforeningen Rebild.

Der opsættes af Hjerteforeningen i øjeblikket 375 hjertestartere rundt om i landet, heraf yderligere to i Rebild Kommune.