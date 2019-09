Trillingsgaard gæster Kongerslev

KONGERSLEV: Torsdag 26. september klokken 19.30 holder Ernst Trillingsgaard foredrag i Kongerslev Aktivitetscenter.

Ernst Trillingsgaard er tidligere direktør for Aalborg Kongres & Kultur Center. Han blev uddannet som herreekviperingshandler, men slog sit navn fast i det danske kulturlandskab, da han blev direktør for Holstebro-Hallen i 1965. Her stod han i spidsen for Holstebro-Revyen gennem 16 år med Dirch Passer som det store trækplaster, men også som personlig ven.

I 1985 rykkede Trillingsgaard teltpælene op og rykkede til den nordjyske hovedstad Aalborg, hvor det blev til 32 år i spidsen for Aalborghallen, senere Aalborg Kongres & Kultur Center.

Kulturkøbmanden fortæller om sit liv fra barndommen på Jegindø, over uddannelsen til herreekviperingshandler og til karrieren i showbizz, der strækker sig over mere end fem årtier som arrangør for næsten 4000 teater- og musikforestillinger.

Foredraget sætter fokus på små og store oplevelser og de spændende mennesker, Trillingsgaard har mødt på sin vej, og ikke mindst på den store passion for revyen.

Fotos og sjove anekdoter vil være med til at krydre foredraget , og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Der er et begrænset antal billetter, som kan afhentes gratis i Kirkens Korshærs butik i Kongerslev.