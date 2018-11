Tredje bog på vej fra Helge Søgaard

REBILD: Nu udgiver Helge Søgaard en tredje bog om Rold Skov - denne gang med nye historier om både en plantagebestyrer fra Siam og en fotograf i Bjergeskoven.

Bogen handler om den imponerende og stejle Bjergeskov, som ligger allernordligst i Rold Skov. De fleste kender området som der, hvor Frueskoen lever i sin beskyttende indhegning, men de færreste kender Skadsholmen, der ligger som en ø ude midt i Lindenborg Ådal ikke langt derfra.

Her lå der engang et bjælkehus, som var beboet af Vilhelm og Agnete Gjern. Han var tidligere plantagebestyrer fra Siam, og hun var datter af godsejeren på Buderupholm Hovedgaard.

Området rummer også Teglgaardsmølle, der har sin helt egen og farverige historie både dengang med en excentrisk operasanger og skuespiller og især også med en mere nutidig historie.

I den hyggelige og gulkalkede tidligere vandmølle bor og arbejder nu fotografen Kjeld Thomsen, hvis historie som fotograflærling på Aalborg Teater og senere som en anerkendt fotograf i Aalborg er en stor del af den nye bog.

Helge Søgaard har dels researchet i historisk materiale, dels været helt tæt på Kjeld Thomsen, som er en guldgrube af historier om et spændende liv bag kameraet - ikke mindst fotografier fra luften, hvor flyvevåbnets berømte jagerfly Starfighteren kom i søgeren ved adskillige lejligheder.

Og så har både forfatteren og fotografen et stærkt fællesskab i kærligheden til skoven, der både kommer til udtryk i teksten og i de mange smukke billeder fra Bjergeskoven, som naturligvis er taget af fotograf Kjeld Thomsen.

Helge Søgaard debuterede som forfatter for knap to år siden med en bog om Mosskovpavillonen, og for et år siden udgav han en bog om Statsskovens tilblivelse.

Derimellem er det også blevet til en bestillingsopgave med en jubilæumsbog til orienteringsklubben, og han er allerede i gang med at researche til en ny bog med udgangspunkt i Rold Skov.

"Fotografen i Bjergeskoven" udgives fredag 2. november ved en lille sammenkomst for inviterede gæster.