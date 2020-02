Tre medlemmer af byråd fik ridderkors

REBILD: Ved en uformel ceremoni på borgmesterkontoret forud for byrådsmødet 22. januar overrakte kommunaldirektør Jes Lunde tre ridderkors.

Nemlig til De Radikales borgmester Leon Sebbelin samt byrådsveteranerne Gert Fischer og Ole Frederiksen - begge Venstre

Nogen ville måske forvente, at det skulle være borgmesteren, der på dronningens vegne overrakte ordener i Rebild Kommune.

Men netop fordi Leon Sebbelin selv skulle dekoreres, blev det kommunens øverste embedsmand, der overrakte ridderkorsene.

Reglerne for hvem, der kan indstilles til ridderkorset, ændres fra tid til anden.

I dag er det blevet muligt for aktive byrådspolitikere, der har været medlem af byrådet i mindst 16 år, at modtage ridderkorset.

I Gert Fischers tilfælde er det efterhånden 38 år siden, han første gang blev valgt til byrådet i den daværende Støvring Kommune.

Ole Frederiksen blev første gang medlem af byrådet i Skørping Kommune i 1994 og har således været byrådsmedlem uafbrudt i mere end 26 år.

I det selskab er Leon Sebbelin med sine 18 år i byrådet jo nærmest at betragte som en ren novice.

- Og jeg blev faktisk selv lidt overrasket, da jeg blev spurgt, om jeg ville modtage ridderkorset.

- Samtidig med, at jeg også blev jeg rigtig glad for det skulderklap til arbejdet i demokratiets tjeneste, som dekorationen er udtryk for, forklarer borgmesteren.

Dannebrogordenen blev oprindeligt indstiftet helt tilbage i 1671 og består af et hvidemaljeret sølvkors med røde kanter i gennemsigtig emalje.