Tre danmarkspremierer i Kinorevuen i Skørping

SKØRPING: Der er noget at glæde sig til for biografgængerne i Skørping, som kan se frem til tre nye vil.

Den første er Vildheks

Fans af Lene Kaaberbøls vildt populære bogserie Vildheks kan godt begynde at tælle ned til den med spænding ventede filmatisering. Eventyrfilmen Vildheks får Danmarkspremiere d. 12. oktober i Kinorevuen.

Vildheks er baseret på den første bog i serien om bypigen Clara, der finder ud af, at hun tilhører en gammel slægt af vildhekse med helt speciel kontakt til naturen og dyrene.

12-årige Clara er en helt almindelig pige, der bor i byen, går i skole og hænger ud med sin bedste ven Oscar. En dag bliver Clara angrebet af en stor sort kat, og med ét forandres hendes almindelige liv for altid. Da Clara bliver alvorligt syg med kattefeber, beslutter hendes mor at tage Clara med ud til sin søster Isa som de ellers ikke har set i mange år. Isa er en vildheks, som bor langt ude i skoven med sin hund Tumpe og sin vildven, uglen Tutu.

Jakob og Peter Plys er den anden film.

I Disneys hjertevarme live-actionfilm "Jakob og Peter Plys" er den lille dreng, der tog på utallige eventyr i Hundredmeterskoven med sin samling af livlige og elskelige tøjdyr, blevet voksen og mismodig. Nu er det op til hans barndomsvenner at drage ud i verden og hjælpe Jakob med at huske den kærlige og legesyge dreng, han stadig har indeni.

Jakob er nu voksen og hænger fast i et job, hvor han arbejder for meget, tjener for lidt og går en usikker fremtid i møde. Han har sin egen familie, men arbejdet fylder hele hans liv og efterlader meget lidt tid til hans kone og datter. Jakob har fuldstændig glemt den idylliske barndom, han tilbragte sammen med en troskyldig, honningelskende bjørn og hans venner. Men da han genforenes med Peter Plys, der nu er laset og nusset efter mange års kram og leg, vækkes deres venskab til live og minder Jakob om de endeløse dage i fantasiens verden, der formede hele hans barndom.

Johnny English slår til igen er den tredje premierefilm.

Om få dage skal verdens ledere i G12 mødes på et skotsk slot, og netop nu er hackere trængt ind i det allerhelligste og har afsløret samtlige aktive MI7 agenter. De har taget kontrollen med togdrift, trafiklys og flytrafik. Der er brug for at tilkalde den eneste mand, der ikke er kompromitteret (fordi han blev fyret for år siden): Johnny English. På sekunder forvandler denne gennemsnitlige geografilærer sig til en frygtløs agent. Frygtløs og ukonventionel ... og fuldstændig uden fornemmelse for den digitale udvikling.