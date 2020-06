Tre dage var ”de sidste” for 9. i Arden

I stedet for, at al balladen blev fyret af på én dag, foregik der forskellige aktiviteter over tre dage.

Efter elevernes ønske var de ude i det gode vejr to af dagene.

Den ene dag blev der spillet rundbold, fodbold, Ultimate, kongespil og stigegolf på sportspladsen. Næste dag var der skovtur ved St. Økssø, hvor der blev grillet og hygget i stor stil.

Den sidste dag blev fejret med morgenbord i Arden Sognegård, hvor alle mødte op i fuld udklædning.

Alle klassens lærere havde arrangeret underholdning og den traditionsrige Blå Bog blev uddelt af en gruppe elever.

Afslutningen foregik helt uden den traditionelle karamelkastning.

Eftermiddags- og aftensarrangementet stod forældrerådet for, hvor der blev afholdt en stor afslutningsfest i privat regi, oplyser skoleleder Kirsten Vibjerg.