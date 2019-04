Travlhed og udvikling hos RebildPorten

REBILD: Det er efterhånden seks år siden, at RebildPorten åbnede på toppen af Rebild Bakker som et informerende og inspirerende samlingspunkt for turisme, oplevelser og events i området.

Det har været en succes med mere end 70.000 besøgende om året kombineret med udvikling af en række spændende events og nye tiltag, herunder blandt andet fokus på vandring i områdets skønne natur.

- Da RebildPorten i sommeren 2013 afløste det hidtidige turistbureau, der havde hjemme på KulturStationen i Skørping, blev der i langt højere grad sat fokus på turismeudvikling og hjælp til events, fortæller Mona Møller Carlsen, der er ansat som destinationsudvikler og én af fem medarbejdere hos RebildPorten. De fire øvrige medarbejdere er Bodil, Marie, Pernille og Gitte.

Anerkendt vandrerute

- Vi har blandt andet haft megen fokus på udvikling af vandreruter, hvor vi har udviklet Rebild Bakker Ruten, der har fået masser af roser og høje karakterer for de fine oplevelser undervejs. Den knap 11 kilometer lange rute har som den første i Danmark opnået både at blive certificeret som kvalitetssti af Dansk Vandrelaug og som Premium Vandrerute af Deutsches Wanderinstitut, fortæller Mona Møller Carlsen, og fortsætter:

- Den tyske organisation har Europas mest udbredte og strengeste kvalitetssystem for vandreruter, hvor kun de bedste ruter slipper gennem nåleøjet. Så vi er selvfølgelig stolte af anerkendelsen.

- Undervejs er der mulighed for at slappe af på bænke og bare nyde stilheden og udsigterne. Ruten er desuden lagt, så den kan kortes af to steder, hvis man vil nøjes med at gå knap 4 eller 8 kilometer.

- Vi tilbyder også en række planlagte ture med guide, hvor vi jo har uddannet en række Rebildguider, der kan give gæsterne en ekstra god oplevelse. Men man kan selvfølgelig også tag ruterne selv, beretter Mona Møller Carlsen.

Aktuel koldkrigsudstilling

Fokus på vandreruterne er blot ét af de nye tiltag hos RebildPorten, der også er en oplevelse at besøge i sig selv. Således er der helt aktuelt en spændende koldkrigsudstilling, der varmer op til åbningen af Regan Vest i 2020.

- Der er rigtig stor forhåndsinteresse for Regan Vest, og derfor også flot interesse for vores udstilling, der er et eksempel på, at vi løbende forsøger at bruge RebildPorten til at informere og fortælle. Vi har jo alligevel mere end 70.000 besøgende om året. Mange af dem kommer for at spørge om hjælp til forskellige ting i området, men derfor vil vi gerne give dem en god oplevelse, fortæller Mona Møller Carlsen.

- Vi har åbent seks dage om ugen. Det er kun om mandagen, vi holder lukket.

Sportsevents, ballet og opera

Udover Rebilds fantastiske natur med lyngklædte bakker, eventyrlige skovsøer, heder, moser og klare kilder, er området også blevet meget populært blandt sportsudøvere og outdoorfolket – særligt, dem der elsker, at nyde naturen iført løbesko eller på cykel, hvor ikke mindst mountainbikeentusiaster strømmer til Rebild.

- Der er mange forskellige sportsevents i løbet af året, blandt andet Rebildløbet, Triatlonløbet og Trailløbet, der alle trækker mange folk til området. Dem involverer vi os også meget i på forskellige måder, fortæller Mona, der i en lidt anden boldgade også nævner, at Den Kongelige Ballet kommer på besøg denne sommer.

- Den Kongelige Ballet tager på turné hver sommer, og som det eneste sted i Nordjylland kommer de til Rebild Bakker den 12. juni i år, og så er der jo også arrangementer som Rebildfesten og Opera i Bakkerne, slutter Mona Møller Carlsen.

Så ja, RebildPorten er i den grad åben for massevis af oplevelser i Rebild og omegn dette forår og denne sommer.