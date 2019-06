Travlhed i en af Danmarks ældste cykelbutikker

STØVRING: ”Cigarer, cykler og symaskiner” sådan står der fortsat på facaden, hvilket hver dag minder forbipasserende om butikkens stolte historie. Cigarerne og symaskinerne er ikke længere i sortimentet, men det er til gengæld cykler, der har været en fast del af butikkens basissortiment, siden Carl Jensen startede butikken tilbage i 1913.

Senere overtog Carls søn, Kaj - også kendt som ”Pukkel-Kaj” - butikken. Han havde den frem til 1989, hvor han videregav stafetten til datteren Jytte, der havde butikken indtil marts 2016, hvor Simon Lassen købte den. Dermed blev han den første udenfor Jensen-familien, der skulle i spidsen for den historiske butik.

- Jeg havde på det tidspunkt et godt job i Bygma, men synes, at der skulle ske noget nyt, og var meget tændt på få min egen cykelforretning. Hele mit liv har jeg interesseret mig for cykling, og det var en drøm, at komme til at arbejde med min hobby på fuld tid.

- Så da muligheden opstod, slog jeg til, og købte butikken, fortæller Simon, der selv er ivrig mountainbike-kører, hvor han også har kørt som licensrytter. I 2015 ovenikøbet på A-licens, hvilket er det bedste, man kan opnå.

- Min ambition med forretningen har været, at der skal være noget for alle. Både for cykelnørderne, men også for hele familien, børn, unge og ældre. Vi har et stort og varieret udvalg af mountainbikes, racere, hybridcykler, citybikes, elcykler og klassiske cykler i alle prisklasser. Fra nogle få hundrede kroner for en børnecykel til en cykel, der koster 80.000 kr. Vi har noget for alle.

- Sidste år solgte vi lige i underkanten af 1.000 cykler, og i år regner jeg med, at vi runder 1.200 solgte cykler. Det synes jeg, er et fint tal, fortæller Simon, der også gør meget ud af at lave forskellige cykelarrangementer, blandt andet en årlig fællestur til en eftertragtet udenlandsk cykeldestination, samt et årligt 6-timersløb i Rold Skov, ligesom den hver lørdag morgen kl. 8.00 står på en fællestur med afgang fra butikken.

Støvring Cykler er også blevet kendt for at arrangere ”Crazy Days” nogle gange om året. Her har Simon indkøbt restlagre af nye cykler – eksempelvis fra forrige sæson – som sælges med store rabatter i løbet af en weekend, hvor der også er lidt ekstra aktiviteter i butikken. Det plejer at være et kæmpe tilløbsstykke.

- Til seneste ”Crazy Days” solgte vi 160 cykler i løbet af weekend, så der var tryk på, slutter Simon.

Næste ”Crazy Days” er fra den 6. til 8. juni 2019.