Træningssamling med Svømmeklubben SMUT

TERNDRUP: Fredag 3. maj til lørdag 4. maj havde Svømmeklubben SMUT Terndrup kaldt til træningssamling for klubbens aspiranter og konkurrencesvømmere.

- 22 svømmere deltog i træningssamlingen, der blev afholdt dels i Terndrup Svømmecenter og dels i TIF’s klubhus, oplyser Anne Mette Schwab fra klubben.

Fredag eftermiddag havde konkurrencesvømmerne besøg af den tidligere landstræner Dag Stormark, der hjalp både svømmere og trænere med at finpudse teknikken. Imens trænede aspiranterne bl.a. synkronsvømning og andre former for samarbejdsøvelser. Træningen blev ligeledes brugt på at forberede lørdages processtævne. Formålet med et processtævne er, at svømmerne koncentrerer sig om en lille teknisk del af svømningen og derfor skulle alle svømmere forberede personlige procesmål til løbene om lørdagen. Efter aftensmaden havde klubbens svømmetrænere lavet en aftale med et hold dykkere, der instruerede og hjalp til, så alle svømmere fik prøvet at dykke med flaske. Efter en interessant aften var der tid til kage og saftevand, inden dagen blev sluttet af med svømmefilm med den legendariske Mark Spitz.

Lørdag morgen var der fælles morgenmad, inden oprydning og fælles opvarmning i svømmehallen. Kl. 10 blev det interne proces-stævne skudt i gang, og alle svømmere fik gode oplevelser og erfaringer med sig.

Efter en udfordrende og hyggelig holdkonkurrence var der tid til fælles afslutning med kage og frugt, hvor sponsorerne hjælp til: Terndrup Bageri for friskbagt brød til morgenmaden samt SuperBrugsen Terndrup for frugt til svømmerne.