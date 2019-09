Trænerkapacitet i spidsen for IF Jarl Arden Håndbold

ARDEN: En ny håndboldsæson lurer lige om hjørnet. Forberedelserne er godt i gang, og første turneringskamp venter i starten af oktober. Hos IF Jarl Arden Håndbolds herrer i serie-1 er det med en ny træner på sidelinjen, nemlig Lars Bloch.

Ny og ny er måske så meget sagt. Det er nemlig tredje gang, at Lars Bloch tager en trænertjans i IF Jarl Arden Håndbold. Og det er i det hele taget en yderst erfaren herre, der skal lede klubbens bedste herrehold i denne sæson.

Siden Lars Bloch i 1977 startede med at træne IF Frem Skørpings damer i Jyllandsserien har han været meget vidt omkring. På damesiden blandt andet i Støvring Håndbold, Aalborg KFUM, Aalborg HK, Randers Freja og Randers HK - flere af dem på 2. divisionsniveau - mens han på herresiden blandt andet har været assistent for Ryan Zinglersen, da Aalborg Håndbold spillede i den næstbedste række. Hertil kommer at han har trænet en række lokale klubber som Haverslev og Sortebakken HK (Nørager), ligesom han stod i spidsen for Rold Skov Håndbold, der i starten af halvfemserne var et klubsamarbejde med IF Frem Skørping og netop IF Jarl Arden.

Egentlig havde Lars Bloch stoppet trænergerningen, men en tilfældig snak på golfbanen med Tommy Poulsen fra IF Jarl Arden Håndbold fik cirkushesten til at dufte savsmuldet igen, og så var han frisk på udfordringen.

- I første omgang takkede jeg nej, men jeg kan i bund og grund godt lide at træne, og havde måske savnet det lidt efter 4-5 års pause. At træne håndbold er både sjovt, inspirerende og hyggeligt. Og så er det nogle friske, unge spillere i Arden, som jeg glæder mig til at være med til at udvikle.

- Vi er allerede godt i gang med forberedelserne, og det er nogle dygtige gutter, men jeg tror dog ikke, at vi kommer til at præge toppen af rækken, lyder de realistiske forudsigelser fra Lars Bloch.

Privat bor Lars i Skørping, og arbejder i Aalborg som ledelses- og organisationskonsulent i Aalborg Kommune.