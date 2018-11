Træk vejret i Aarestrup GIF

AARESTRUP: Mange oplever en travl hverdag, hvor det er svært at finde den rette balance. Her er vejtrækningsøvelser et godt redskab til at finde balancen.

Derfor har Aarestrup Gymnastik- & Idrætsforening inviteret Iselin Veronika Brandt til at komme og være instruktør under emnet ”Træk vejret”. Iselin Veronika Brandt er uddannet ved Sensetik-instituttet; institut for kropsorienteret psykoterapi.

Der er hold hver torsdag aften og foreningen er også ved at oprette et formiddagshold.