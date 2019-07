Tradium Mariagerfjord holdt dimissionsfest

HOBRO: Forleden holdt Tradium Mariagerfjord dimission for skolens eux og hhx-eleverne, hvor rektor, Anette Skovlykke Nielsen, holdt tale til sine nu forhenværende elever.

Traditionen tro, blev der også uddelt legater til de elever, der har gjort noget særligt i løbet af studiet. Her handler det ikke nødvendigvis om at have modtaget de højeste karaktere, men i lige så høj grad om, at være det hele menneske.

Dette var eksempelvis begrundelsen for, at eux-studenten Dennis modtog et legat direkte fra Tradium Business. Han har nemlig været en god far, kammerat samt studerende og så gør det heller ikke noget, at han også fagligt har gjort det super godt og har præsteret et gennemsnit på 10,8. lederuddannelse.

De øvrige legatgivere og modtagere var:

John Frandsens legat til eleven med det højeste gennemsnit, blev givet af Tom Madsen til Anna Husted Abrahamsen.

Jutlander Banks legat for stor flid, blev givet af Carsten Brandt Andersen til Josefine Nedergaard Pedersen.

SparNord Banks legat for stor flid, blev givet af Kim Byrial til Oliver Højen Pedersen.

DS Gruppens ”fighter” legat, blev givet af Per Rørmand til Løkke Gyldenløve Holm.

Lærergruppens legat, for at være den gode elev, blev givet af Kirsten Hartvigsen til Maria Hassing Sørensen.

HK’s legat, for godt kammeratskab, blev givet af Lene Thomsen til Frederik Andersen.