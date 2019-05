Traditionsrig legedag får grillmad

KIRKETERP: Igen i år er der gamle traktorer til stede, når foreningerne i Veggerby Sogn holder Store Legedag i Kirketerp søndag 12. maj fra kl. 13.

Som noget nyt har Veggerby Sogns Beboerforening opstillet sit telt, hvor der vil blive grillet og solgt mad fra kl. 16.

Mellem 300 og 400 personer plejer at besøge stadion på den store familieeftermiddag, som holdes for 26. gang, oplyser tovholder Pia Mikkelsen.

Et af de store trækplastre hvert år er guldgraverstanden, hvor der graves efter masser af guld i en stor trailer med sand. Der er trækævle, der slås søm i. Der er bueskydning, og jagtforeningen er der. Og så er der selvfølgelig hoppeborg.

Byrsted og Omegns Husmoderforening sørger for masser af varme vafler. Kaffe og kage, øl og vand står Byrsted Borgerforening for. Popcornmaskine og is er der også.

Eftermiddagen indledes med et par sange, og alle velkomne.