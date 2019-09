Toptrimmede Ford T’er

ELLIDSHØJ: Motel Europa i Ellidshøj var for nylig samlingssted for Ford T Klub Danmarks tredje træf i 2019. Ni flotte biler i mange modelvarianter med 20 chauffører og passagerer - disse dog af yngre årgange – var kommet fra alle egne af landet.

Elin Grønning og Jacob Christiansen fra Svenstrup var arrangører af træffet, og de glædede sig til at fremvise nogle af egnens seværdigheder såsom Rebild Bakker, Tingbæk Kalkminer og Godthåb Hammerværk.

2019 er et jubilæumsår, idet foreningen fylder 20 år. Årets første træf, nummer 61 i den lange række, gik til Himmelbjerget. Anden gang mødtes man i Nykøbing Sjælland og tredje og sidste træf i jubilæumsåret blev så holdt i Himmerland. Tidligere år har de gamle køretøjer været på længere ture til blandt andet Bornholm, Færøerne, Norge og Sverige.

16 millioner Ford T

Ford T er i perioden 1908 til 1927 fremstillet i 16 millioner eksemplarer, og herefter fik den betegnelsen Ford A. Specielt for Ford T er pedal-gearskiftet. Chauffør og passager har kun adgang fra højre side. Modeller fra perioden 1907 til 1916 kendes ved, at de har køler, lamper og hjulkapsler af messing. Denne luksus blev afskaffet, fordi der var stor efterspørgsel på messing i våbenindustrien.

Ford T blev i perioden 1919 til 1927 samlet i København og eksporteret til England og hele Norden. Bilen findes i et utal af varianter, men fælles for alle er undervogn, motor, gearskift og til dels førerhuset.

En ny Ford T kostede dengang omkring 2.400 kroner, svarende til en nutidsværdi på omkring 150.000 kroner.

Ford T Klub Danmark har cirka 140 medlemmer, men hvor mange biler, de repræsenterer, er der ikke overblik over. Et par af deltagerne meddelte dog, at de havde flere biler stående derhjemme, så alene herud fra konkluderer vi, at der stadig ruller mange af de 16 millioner Ford T’er rundt på alverdens veje.