Toiletter får en kærlig hånd

ØSTER HORNUM: Øster Hornum Forsamlingshus får i disse dage toiletforholdene moderniseret.

Det sker ved hjælp af frivillige seniorer, som giver en hjælpende hånd for, at kulturhuset stadigvæk kan være et attraktivt sted for byen.

- Frivillige i Øster Hornum yder hvert år masser af timer på sporten, spejderne, seniorerne, spis sammen og byens udseende.

- Det er med til at styrke sammenholdet i vores by – og man fornemmer da også, at det er med til at være med til at tiltrække nye indbyggere, som føler sig velkomne fra første dag, fremhæver en af landsbyens aktive seniorer, Tage Dalby Andersen.