Tøv aldrig med at kontakte din læge, hvis du føler dig syg

HIMMERLAND: Færre henvisninger til kræftpakker og andre alvorlige sygdomme bekymrer sygehusvæsenet i Region Nordjylland.

Corona-frygt skal nemlig ikke afholde borgere fra at kontakte sundhedsvæsenet ved symptomer på sygdom.

Region Nordjylland oplever knap 20 procent færre henvisninger til kræftpakkeforløb og knap 40 procent færre til hjerteafdeling.

Færre henvises desuden til udredning for alvorlige sygdomme.

Bekymrende

Borgere risikerer dermed, at potentielt alvorlige sygdomme bliver for sent behandlet, hvis de af frygt for corona-smitte ikke sørger for at reagere på deres sygdomssymptomer og opsøge hjælp ved egen læge i tide.

Det viser data fra Region Nordjylland.

Hvis man sammenligner de seneste marts med samme periode sidste år, så har Region Nordjylland udstedt cirka 18 procent færre henvisninger til kræftpakker.

Henvisningsbilledet tegner sig på samme måde i kardiologien, der udreder hjertepatienter.

Her har der været et fald på cirka 39 procent.

- Det er bekymrende, når vi oplever sådan et fald i antallet af henvisninger til meget alvorlige sygdomme, hvor for sen behandling kan få endog meget alvorlige konsekvenser for den enkelte.

- Så jeg vil opfordre til, at du sørger for at kontakte egen læge og fastholder dine aftaler på hospitaler, hvis du oplever fysiske eller psykiske symptomer eller går i forløb, hvor det er vigtigt at møde frem, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Tøv ikke

Dykker man ned i en enkelt kræftsygdom, så er der i marts givet eksempelvis 26 procent færre henvisninger til kræftpakkeforløb for kræft i urinvejene sammenlignet med samme periode sidste år.

Billedet, der nu ses på hospitalerne, flugter med den tendens, som de praktiserende læger i Nordjylland oplevet de seneste uger.

Her henvender færre patienter sig for at få en konsultation eller kontakter Lægevagten.

Derfor lyder budskabet også helt klart fra Annemette Alstrup, formand for Praktiserende Lægers Organisation i Nordjylland.

- Tøv ikke med at kontakte din læge, hvis du oplever symptomer, hvor du normalt ville kontakte din læge.

- Så skal vi nok vurdere, hvilken form for konsultation, der er behov for.

- Hvis du venter for længe, så kan jeg frygte, at nogle patienter ikke får håndteret alvorlige helbredsproblemer i tide, advarer Annemette Alstrup.