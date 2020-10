To unikke talenter foldede sig ud i Arden

At Nordjylland i Ginne Marker og Kenneth Dahl Knudsen har et par musikalske talenter af helt usædvanlig kaliber, da de to sammen gav koncert i Kulturhuset i Arden tirsdag aften.

Som sanger og guitarist var Ginne Marker i forgrunden med en setliste - primært med numre fra hendes debutalbum ”For seasons to come”, suppleret med jazz-standards og et par danske popklassikere som ”Forelsket i København” og ”Dansevise” i yderst vellydende udgaver.

Bassisten Kenneth Dahl Knudsen med baggrund i Arden er netop hjemvendt fra spillejobs i Berlin med sit nye ”Uummat” projekt, hvor han er komponist og kapelmester.

I forbindelse med koncerten i barndomsbyen var han den opmærksomme og fantasifulde akkompagnatør, der lagde en solid bund under sangene og undervejs også brillerede med at par flotte bas soloer.

Ginne Markers sange - med elementer fra både jazz og pop - er smukke og originale med inspiration hentet i hendes egen verden og hverdag, og blev på scenen fremført herligt naturligt og umiddelbart suppleret med et fremragende guitarspil.

Hun har absolut potentiale til en stor karriere – med et tydeligt ukunstlet og ydmygt ”nordjysk” afsæt, der på scenen kan minde en del om to andre dygtige kvindelige nordjyske sangere som Annika Aakjær og Dorthe Gerlach.

Publikum var tydeligt meget begejstrede for denne unikke talent konstellation, og der var mange glade smil på vejen hjem fra de corona-trygge omgivelser i Kulturhuset.