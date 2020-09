To nye ”sportsgrene” i Skørping Idrætscenter

Nu er der også airhockey og bordfodbold på programmet i Skørping Idrætscenter.

Pengene til de to populære aktiviteter har IF Frem Skørping/Skørping Idrætscenter fået af Jutlander Fonden Himmerland, der har sponsoreret 23.000 kroner til de to fornøjelige rekvisitter.

- Vi vil altid gerne støtte gode lokale initiativer, og her er IF Frem Skørping og Skørping Idrætscenter jo et stærkt omdrejningspunkt i byen. Derfor har vi imødekommet ansøgningen, og vi håber, at mange får fornøjelse af de to spil, fortæller Ella Møller, afdelingsdirektør i Jutlander Bank i Skørping.

Jutlander Fonden Himmerland har også støttet forarbejdet til projekt ”Fremtidens SIC” med et beløb på 50.000 kr.

Det ambitiøse projekt har til formål - ikke bare at gøre idrætscenteret til et omdrejningspunkt for det lokale idrætsliv men til et samlingssted for hele byen.