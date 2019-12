To nye film i Kinorevuen

SKØRPING: Den første af de to nye film er Knives Out - Var det mord?

Morgenen efter sin 85-års fødselsdag bliver den kendte krimiforfatter Harlan Thrombey fundet død. Under mistænkelige omstændigheder bliver den nysgerrige og selvsikre privatdetektiv Benoit Blanc hyret til at undersøge sagen.

Blancs opklaring bringer ham i nærkontakt med både Harlans dysfunktionelle familie og hans hengivne stab, og han må arbejde sig gennem et spind af falske spor og løgne for at finde frem til sandheden om Harlans død.

Den prisvindende instruktør Rian Johnson (’Brick’, ’Looper’, ’Star Wars: The Last Jedi’) hylder med denne film den legendariske krimiforfatter Agatha Christie i et sjovt, moderne mordmysterie, hvor alle er mistænkt!

Den anden film har titlen Onkel.

Kris på 27 år er yderst beskyttende overfor sin halvinvalide onkel, som hun driver et mindre landbrug i Sønderjylland sammen med. De har et nært forhold og stor forståelse for hinanden, selvom de tilbringer det meste af deres finurlige hverdag i tavshed.

Da Kris redder en kalv under en fødsel, bliver hendes interesse for dyrlægefaget igen vakt, og hun udvikler et venskab med den snakkesalige dyrlæge Johannes og opdager langsomt, at der er et liv uden for gården.

Her møder hun den unge Mike, som ser lige gennem hendes reserverede personlighed og sød musik opstår mellem dem og et skelsættende spørgsmål presser sig på. Hun må beslutte om hun vil blive på gården eller følge sit hjerte og sine spirende drømme…

Dramaet Onkel er særdeles dansk i sit sønderjyske ophav og lokation, men det centrale dilemma er så universelt, at filmen fik verdenspremiere og endda vandt hovedprisen i Japan på Tokyo International Film Festival.

Instruktøren Frelle Petersen har i sin research boet og arbejdet på den gård, hvor filmen foregår og har castet indenfor en radius af 15 km for at opnå den helt rette accent af Sønderjysk. Det er der kommet en dybt troværdig, bevægende og helt særlig film ud af.