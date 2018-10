Tips til at omgås det offentlige

REBILD: 31. oktober og 1. november indbydes virksomheder i det himmerlandske til VækstCamp med fokus på salg til det offentlige.

Campen er henlagt til Rold Storkro, og udgangspunktet for arrangementet er, at salg til det offentlige kan være et vanskeligt marked at navigere rundt i. - Det kan godt være svært at få overblik over de forskellige spilleregler, særligt hvad angår udbuds- og beslutningsprocesser samt tildelingskriterier, fortæller Kirsten Heisz, erhvervskonsulent hos Erhverv Væksthimmerland, der arrangerer VækstCampen i samarbejde med Væksthus Nordjylland, Mariagerfjord Erhvervsråd og Business Rebild.

- Hvis man ønsker succes med handel med den offentlige sektor, kræver det et indgående kendskab til sektorens struktur og de særlige procedurer, og det vil vi gerne hjælpe områdets virksomheder med, tilføjer hun. Vækstcampens instruktør er Claus Nordahl-Petersen, der er direktør i Institut for Business To Goverment. Claus Nordahl-Petersen har i en årrække arbejdet med offentligt salg og markedsføring og gør op med mange af de fordomme, der eksisterer om det offentlige i det private erhvervsliv.

Claus Nordahl-Petersen har i øvrigt en humoristisk tilgang til tingene og har holdt mange foredrag om emnet gennem årene.