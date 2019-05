Tinghøj Idrætscenter har fået et løft

ØSTER DOENSE: Det har i flere år været et stort ønske, at få renoveret toiletterne på Tinghøj Idrætscenter i Øster Doense. Dette ønske bliver nu realiseret takket være 150.000 kr. fra Sparekassen Hobro Fonden og 140.000 kr. fra kommunens vedligeholdelsespulje.

Det betyder, at der i tillæg til nye herre- og dametoiletter, også er blevet etableret et handicaptoilet, hvilket centeret ikke tidligere har rådet over, ligesom dommeromklædningen også er blevet renoveret.

Tinghøj Idrætscenter, af mange bare kendt som ”Højen”, er i dag hjemmebane for de fire seniorhold DVIF Fodbold. Ud over de gængse træningsaftner, samles unge og gamle til de mange hjemmekampe, hvor der ofte grilles og hygges på trappen. Om sommeren spilles der også petangue.

Hver mandag er ”Højen” desuden rammen om bankospil, som støtteforeningen DI46 afholder. Bankospillet er meget populært med godt 100 mennesker, der hver uge samles om spil, hygge og kaffe. I kælderen er der endvidere en billardklub. Her er faciliteterne også blevet renoveret.

Arbejdet er udført af lokale håndværkere i form af: Flemming Brøner (VVS), Anders Rask (tømrer), Bundgaard og Lykke (maler), Arden EL-forretning (el) og Jacob Rørbæk (murer).