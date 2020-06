Tilhørere kan nu igen overvære byrådsmøder

TERNDRUP: Efter ni uger at have fungeret som nødstyre, hvor økonomiudvalget havde overtaget byrådets opgaver og kompetencer, blev byrådsmødet 27 maj på rådhuset i Støvring gennemført ved fysisk fremmøde af alle 25 byrådsmedlemmer.

Det skete dog uden tilhørere i byrådssalen, men dette forhold bliver der ifølge borgmester Leon Sebbelin nu ændret på ved næste uges byrådsmøde torsdag 25. juni.

- Det er KL, der i denne uge er kommet med en udmelding omkring nye regler for forskellige forsamlingsformer inklusiv offentlige møde som eksempelvis byrådsmøder. Ved at folk her generelt sidder ned gør det muligt at byrådsmøderne nu kan arranger med tilhørere. Derfor har vi af hensyn til gældende indbyrdes afstandskrav i forbindelse med corona epidemien valgt den største byrådssal til det næste byrådsmøde, nemlig i Terndrup, forklarer han.

Oprindeligt var det planlagt, at sidste byrådsmøde inden sommerferien skulle være foregået i kultur- og medborgerhuset Kig Ind i Nørager.