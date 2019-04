Tilflytterfamilier ind i fællesskabet

SKØRPING: Nu får tilflyttede børnefamilier i Skørping og omegn en ny mulighed for at etablere et netværk i deres nye by.

Lørdag 27. april kl. 9.30-12.30 i gården bag Kulturstationen foregår det første af fire arrangementer hen over sommeren.

Her kan børnene spille musik og lave sanglege med kulturskolen og boldspil, lege, ”gøgl og gejl” med de unge fra ungdomsskolen.

De voksne kan først og fremmest møde andre forældre, men også få en masse information om det lokale kultur- og idrætsliv.

Og så er der udendørs fællesspisning.

Tilbuddet kaldes ”Gang i gården” og er målrettet tilflytterfamilier med børn op til 10 år.

Initiativet udspringer af den nye kommunale struktur i Rebild, hvor Center Kultur og Fritid er slået sammen med Center Sundhed.

- Det er et nyt tværgående koncept udviklet af medarbejderne i det fusionerede Center Sundhed, Kultur og Fritid. Vi kalder det ”Familienetværk”, fortæller Jens Skov Jørgensen, leder af Rebild Ungdomsskole.

- Vi taler ofte om Rebild Kommune som en bosætningskommune, men hvordan får man lige hul på bylden og kommer ind i det lokale fællesskab, når man måske arbejder uden for kommunen og ikke rigtig får brugt de lokale kulturelle tilbud, fordi man har små børn? Hvordan finder man for eksempel en barnepige eller - dreng? I de små landsbyer er der nok ofte nogle naboer, der kommer og spørger, om de kan hjælpe med noget, men i en lidt større by som Skørping kommer det måske ikke af sig selv, siger Jens Skov Jørgensen.

Men er det ikke noget, man finder ud af på Facebook nu om dage?

- Måske, men det er jo en verden for de ekstroverte. Og så drukner ting også på Facebook, fordi nyhedsflowet er så stort, mener ungdomsskolelederen.

Ved ”Gang i gården” kan man blandt andet høre om de lokale tilbud i biografen, biblioteket, ungdomsskolen og kulturskolen og om foreningsportalen og Boblberg, som er en slags virtuel opslagstavle.

Invitationen bliver delt ud i de lokale børnehaver og på biblioteket, men slås også op i de lokale Facebook-grupper.

Foreløbig skal det nye Familienetværk prøves af i Skørping. Målet er at få 10 familier knyttet sammen - og forbundet til byens fællesskaber.

Senere prøver man måske i en af kommunens andre byer.

Der er endnu ikke sat datoer på de næste tre arrangementer i Skørping, men Jens Skov Jørgensen fortæller, at planen er, at det næste skal give ideer til, hvad man kan lave i sommerferien i lokalområdet, at invitere familierne til byfesten i august og at lade naturvejleder Søren Risborg præsentere blandt andet naturlegepladsen Røverknolden.

- Vi har jo en masse guld i lokalområdet, siger Jens Skov Jørgensen.