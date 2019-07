Terndrup vært for tysk Pokal Cup

TERNDRUP: Ochtmisser SV er navnet på en tysk fodboldklub fra egnen omkring Lüneburg.

Hvert år ved denne tid plejer klubben at afvikle en Pokal Cup med deltagelse af klubber fra lokalområdet - og tre gange også med hold fra Østhimmerland blandt deltagerne - men i år havde tyskerne til en afveksling valgt at henlægge turneringen til Terndrup.

Kontakten mellem Østhimmerland og Octmisser er skabt via Kurt Olesen, Sport 24 i Hadsund.

Qua et mangeårigt venskab med Ochtmisser-sponsor Jürgen Behne har han gennem flere sæsoner været leverandør af klubtøj til Ochtmisser SV.

Jürgen Behne har for sin del længe haft en drøm om at afvikle den årlige Pokal Cup på fremmed græs i Danmark, og da Terndrup IF Fodbold hurtigt var med på idéen og velvilligt lagde baner og faciliteter til turneringen.... Ja, så blev det i år til en Pokal Cup med deltagelse af hold fra Terndrup IF, IF Dannebrog Astrup, Hobro IK og Ochtmisser SV.

Pokalen endte med at blive vundet af Hobro IK, som derfor til næste sommer skal en tur til Tyskland for at forsvare pokalen, når Pokal Cup’en fejrer 10 års jubilæum. .

På turen sydpå får Hobro IKerne selskab af et hold fra Terndrup IF, så mon ikke det bliver en fornøjelig weekend for begge hold.