Teaterkreds ser frem til sæson uden virus

MARIAGERFJORD: De sidste måneder af 2019/2020- sæsonen blev desværre ikke helt, som Teaterkredsen Mariagerfjord havde håbet på.

Det kunne dog ingenlunde lægge en dæmper på forventningens glæde, da teaterkredsen præsenterede programmet for sæsonen 2020/2021.

- Den nye sæson er som altid spækket med flotte, professionelle teaterforestillinger, der spilles rundt om i Mariagerfjord Kommune.

- Denne gang synes jeg blandt andet, der kan være grund til at fremhæve en speciel spansk barokkoncert, som vi i samarbejde med Hobro Musikforening afvikler på Mariagerfjord Gymnasium, siger formand for teaterkredsen, Inge Reiter.

I Hobro står teaterkredsen sammen med Himmerlands Teater bag to familieforestillinger med Sigurd Barret. I den ene optræder han selv, til den anden har han komponeret musikken.

På Hobro Theater præsenterer teaterkredsen fængslende ny dansk dramatik om en tysk soldats oplevelser under anden verdenskrig. På Café K er der lagt op til ”et herligt musikalsk causeri”, og endelig viser teaterkredsen - i samarbejde med Kunstetagerne - en gribende forestilling om den verdensberømte mexicanske maler Frida Kahlo.

Forestillingen om Frida Kahlo vises også i Hadsund Kulturcenter.

Her kan publikum i øvrigt også opleve Det Flydende Teaters forestilling om den danske Skagens-maler, Anna Ancher, ligesom Hadsund i den kommende sæson også kan se frem til et besøg af de rablende skøre operasangere fra operakompagniet Figaros.

I Den Gl. Biograf i Mariager byder Teaterkredsen i samarbejde med en nu nedlagt lokal prostatakræft-forening på en rystende, men også rørende morsom og komisk cancer-monolog, og endelig er der i Arden Kulturhus udsigt til både en jubilæumskabaret - og en anmelderrost, utraditionel thriller - delvist opført på sønderjysk.

Teaterkredsens samlede program kan nærmere studeres på hjemmesiden www.tkmf.dk

Her vil der også være mulighed for at tegne medlemsskab og købe billetter via teaterkredsens nye billetsystem.