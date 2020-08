Teaterfestival på vej til kommunens yngste

Ikke mindre end 10 teatergrupper står på spring til at underholde alle børn i alderen 1 til 10 år i løbet af efteråret.

Bag den kolossale kulturelle satsning står Mariagerfjord Kommune og ’De Selvejende Institutioners Udviklingspulje’, der blev etableret i sin tid, da Red Barnets institutioner i Hobro blev afviklet.

Hans Poulsen, der er formand for udviklingspuljen, glæder sig over at støtte det gode formål med 200.000 kr.

- Vi er blevet betroet nogle midler, som skal skabe livsglæde og gode børneoplevelser i vores børneinstitutioner. Derfor er jeg glad for, at Mariagerfjord Kommune bakker op vores ide op om at skabe en festival, som bringer den professionelle teaterkunst ud i kommunens dagpleje, vuggestuer, børnehaver og skoler, siger Hans Poulsen.

Børneteaterfestivalen har 86 forestillinger på programmet. Jane Grøn, som er formand for Udvalget for Kultur og Fritid, ser frem til, at festivalen løber af stablen.

- I udvalget tillægger vi det stor værdi, at alle børn stifter bekendtskab med den professionelle scenekunst og får nogle kulturelle oplevelser, som rummer kvalitet og fordybelse. Derfor var vi naturligvis med på ideen om at skabe børneteaterfestival i Mariagerfjord Kommune, siger Jane Grøn.

Udover selve forestillingerne byder festivalen på workshops for børnehavebørn, hvor de kan prøve kræfter med skuespil, samt et kursus for lærere og pædagoger, der klæder dem på til at arbejde med teater i undervisningen. Festivalen skal nemlig inspirere både store og små.

- Det er godt, at kunsterne kommer ud på institutionerne og inspirerer vores pædagogiske personale til at sætte ekstra fokus på kunst og kultur for de mindste, siger Svend Madsen, der formand for Udvalget for Børn og Familie.

- Vi ser børneteaterfestivalen som en enestående mulighed for at give børn en unik kulturel oplevelse og styrke samspillet mellem vores kulturliv, skoler og børneinstitutioner, tilføjer Svend Madsen.

Festivalen afløser børnekulturugen, som Mariagerfjord Kommune har været tovholder for i de seneste år.

Himmerlands Teater Hobro er en vigtig samarbejdspartner for børneteaterfestivalen. Teatret har nemlig inviteret folkeskolerne 2. og 3. klasser til forestillingen ”Grevens fejde”, som har høstet store roser for blandt anmelderne.