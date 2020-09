Teater rykker fra Hobro til Skørping - for en aften

Et nyt samarbejde har set dagens lys, nemlig et samarbejde imellem Himmerlands Teater og Kulturstationen i Skørping.

Det markeres første gang 10. oktober med forestillingen ”Annas verden”,

Et gæstespil, der fylder alt for meget til at kunne være på Himmerlands Teaters scene på havnen i Hobro.

Derfor var det kærkomment, da Finn Nygaard fra Kulturstationen spurgte, om det ikke var en ide at tænke Skørping ind som en slags satellitscene.

- Så det prøver vi nu med dette stykke ny dansk dramatik, konstaterer teaterdirektør Susanne Sangill, Himmerlands Teater.

Forestillingen ”Annas verden” er en musikdramatisk forestilling produceret af Det Flydende Teater, der i en lang årrække har arbejde med nye tiltag og anderledes måder at fortælle på.

- Det er altid meget handlingsmættede og tænkevækkende forestillinger de laver, siger teaterleder Susanne Sangill, - og jeg glæder mig meget til at præsentere lige netop den forestilling i Skørping.

- Har man interesse for malerkunst, det historiske aspekt og lyst til at få et kik ind det kunstneriske miljø i Skagen anno 1900, så er det nu, man skal i teatret, opfordrer hun.

Forestillingens hovedperson er Skagen-maleren Anna Ancher, og i stykket beskrives hendes problemer med at forene den klassiske moder-og hustrurolle med et liv som bohemekunstner.

Særligt omverdenen har svært ved at forstå hendes valg og ikke mindst fravalg i bestræbelserne på at lykkes som kvindelig kunstner, og på den måde peger kvinde-og kunstnerportrættet af Anna Ancher på ét af hvor tids store køns-og identitetsspørgsmål: Kan man både have børn og karriere, eller må man vælge –og hvad er konsekvenserne?

Billetter til forestillingen i Skørping kan enten købes via hjemmesiden www.himmerlandsteater.dk eller ved indgangen.

- Og selvfølgelig følger vi også her alle covid-19 forholdsregler. Salen er jo heldigvis stor nok til, at der bliver god plads imellem publikum, siger Finn Nygaard fra Kulturstationen.

Rollerne i Annas Verden spilles af Julie Riis, Luise Skov, Pelle Nordhøj Kann og Nanna-Karina Schleimann.

Forestillingen er instrueret af Jennifer Vedsted.