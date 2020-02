Team gym er ved at vinde indpas i hele Himmerland

HIMMERLAND: Fem år efter Team Gym Himmerlands første spæde start står gymnastiksamarbejdet lørdag 29. februar fra klokken 9 til cirka 18.30 over for sin ilddåb som stævnearrangør.

Med Dronning Ingrid Hallerne i Farsø som ramme skal Team Gym Himmerland være vært for årets jysk-fynske mesterskaber i talentrækken.

Derfor søgte de værtsskab

Idéen om at ansøge om værtsskabet for en team gym konkurrence, opstod for et par år siden under en konkurrence i Sæby.

Instruktør og stifter af Team Gym Himmerland, Jonas Poulsen, ville gerne give gymnasterne mulighed for at stille op i konkurrence på hjemmebane - for derigennem også at udbrede kendskabet til disciplinen i lokalområdet.

Team gym er for tiden den hurtigst voksende genre inden for gymnastikken, og flere og flere foreninger opretter i disse år deres egne hold.

Styregruppe

I spidsen for afviklingen af stævnet i Farsø står en styregruppe bestående af de to instruktører Jonas Poulsen og Mette Berg og forældrerepræsentant Michael Loft.

Team Gym Himmerland deltager selv med tre hold i konkurrencen: minipige 1, minipige 2 og minidrenge.

Med på de tre hold er gymnaster fra hele Himmerland - og dele af Han Herred - nemlig fra Onsild og Terndrup i syd, over Aars, Farsø, Vindblæs, Støvring til Fjerritslev i nord.

De glæder sig til at vise deres spring og serie for dommerne og publikum sammen med 57 andre hold - i alt 550 gymnaster, fra Fyn og Jylland.

Første holdkonkurrence

De øvrige hold fordeler sig på mikrogymnaster, som er under 10 år, op til juniorgymnasterne, som må være op til 17 år.

De deltagende hold stiller op i pige, drenge eller mix rækkerne.

For 11 af Team Gym Himmerlands gymnaster venter tilmed deres første holdkonkurrence på lørdag.

De har tidligere prøvet sig selv af individuelt, men ikke som del af et hold, hvor det hele gerne skal gå op i en højere enhed.

Konkurrencen er åben for publikum, og Team Gym Himmerland håber, at mange vil benytte lejligheden til at kigge indenfor i Dronning Ingrid Hallerne.

Enten for at støtte op om de lokale unge gymnaster, eller bare for at opleve, hvad en team gym konkurrence er.

Rytmisk serie og spring

Konkurrencen af en rytmisk serie, tre gange seks spring på fiberbane og tre gange seks spring i trampet (minitrampolin) starter kl. 9.00 og slutter kl. 18.30.

Holdene får point for hver disciplin, som sammenlagt giver deres placering.

Holdene får point med videre til anden runde.

Kampen om de point, der kan sikre medaljer, begynder allerede på gulvet i Farsø.