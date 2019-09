Talentfulde FREM-drenge i nyt kamptøj

SKØRPING: De talentfulde U10-drenge fra IF FREM Skørping var vokset ud af deres tøj, og stod derfor med et lille problem inden sæsonstarten. Heldigvis var der nogle lokale virksomheder, som have lyst til at hjælpe drengene - ikke bare med nyt kamptøj, men også nye paradedragter fra Sport24 i Aalborg City og Hummel.

Det flotte tøj er sponsoreret af: Jutlander Bank A/S, Drejer Byg, Boshop, Salon Neerup, Winther VVS, Skørping Cykler og Revisionsfirmaet Jens Søndergaard.