Tag med på tur i elgenes land

LILLE VILDMOSE: Siden de første unge, svenske elgkalve flyttede ind i Lille Vildmoses Mellemområde i 2016 har de formeret sig og lige nu er der ca. 20 elge.

På turen kan deltagerne være heldige at se nogle af de nye elgkalve, som netop er blevet født.

Elgene er udsat sammen med 22 krondyr, som siden da også har formeret sig, og dyrene kan opleves i en 2100 ha stor ny indhegning, fortæller Jakob Konnerup, som er formidlingsleder på Lille Vildmosecentret. Den nye indhegning er fuldt offentlig tilgængelig og åben døgnet rundt. Indhegningen er tilgængelig via 5 store porte med færiste, der giver adgang til området i bil, cykel eller gående. De bedste muligheder for at opleve elgene og krondyrene er fra egen bil, hvor man kører langsomt rundt i området på de offentlige veje. Det er præcis det vi gør på de guidede ture, siger Konnerup, så husk kikkerten. I skal også lære en masse om højmosen og de dyr og planter, som lever her. Undervejs gøres flere stop, hvor vi skal ud og se og mærke højmosen gynge under os og måske er vi heldige at se en kongeørn på vingerne eller en rørdrum i det høje græs.

På Lille Vildmosecentret kan man også besøge det nye oplevelsesrum om elge og krondyr og Det Vilde – et nyt og stort udendørsformidlingsområde om Nordens Kæmper – elg, krondyr, vildsvin, trane og vildsvin.

Bålhygge, fodring og Tørvetog

Hele ferien er bålet tændt i bålhytten og I har mulighed for, at købe en pølse med brød som kan tilberedes over bålet imens I nyder hyggen og hinandens selskab. Der kan også købes færdig frokost i den hyggelige Café Soldug hver dag.

Vildsvinene bliver fodret tre gange dagligt ved den automatiske fodertønde i det nye formidlingsområde ’Det Vilde’. Mosens gamle Tørvetog har afgang hver dag kl. 12.00 og 13.30 og kører 800 m. ned ad en smalsporsbane og stopper ved den nyetablerede Birkesø, hvor I får en fortælling om tørvegravning, dyrelivet og mosen fra vores søde togchauffør. Herefter går turen tilbage igen til Lille Vildmosecentret, hvor I er velkommen til at fortsætte jeres dag rundt i området.