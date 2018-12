Tæt jule- og nytårsprogram i Astrup og Rostrup

ASTRUP/ROSTRUP: Helligdagene kommer væltende, når vi nærmer os 24. december.

I år, hvor juleaften ligger dagen efter 4. søndag i advent, føles det ekstra tæt, og man har derfor valgt at benytte sig af muligheden for at holde en ekstra juleaftensgudstjeneste i Rostrup kirke kl. 11.00 d. 23. december.

Mange holder efterhånden juleaften denne dag, enten på grund af skilsmisse eller arbejde, så der vil blive juleaften-stemning ved denne gudstjeneste, som Jane Jelsbak vil forrette.

Den 24. december holdes der som sædvanlig gudstjeneste i både Astrup og Rostrup kirker, og det samme er tilfældet 1. juledag. Julesøndag indbyder Astrup kirke til ”Julesalme-ønskekoncert”, hvor sognepræst Morten Krogsgaard Holmriis imellem samlerne vil læse dagens tekst og komme med en kort udlægning af denne.

Men sangen vil være i centrum, så man opfordres til at tage hele familien med. Som sædvanlig bliver menigheden efter tjenesten indbudt til kaffe i våbenhuset, og mon ikke der bliver budt på en dejlig julesmåkage?

Kalenderårets sidste tjeneste bliver nytårsaftensdag, hvor sax-Jakob spiller med på de festlige salmer, og sender kirkegængerne ind i det nye år med fynd og klem. Denne dag bliver kaffen skif

et ud med bobler, og julesmåkagerne må vige for et lækkert stykke kransekage.

1. nytårsdag ligger både Astrup og Rostrup kirker i dvale, men Helligtrekonger-søndag er der igen gudstjeneste i begge kirker.

I Astrup sluttes der af på Astrup Kro, hvor menighedsrådet indbyder til reception for Tommy Gregersen, der kan fejre sit 25 års jubilæum som graver ved Astrup kirke.