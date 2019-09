Syng, spis og vær glad i Gunderup

GUNDERUP: Onsdag 11. september klokken 18 er konfirmandstuen i Gunderup rammen om en festlig aften med sang, glæde, samvær og fællesspisning, der som omdrejningspunkt skal give sangen vinger. Med den lokale organist Elisabeth Bech-Egstrup som indpisker og koordinator skal der synges sange ikke bare fra Højskolesangbogen, men også fra medbragte kopier, for der er mulighed for at komme med ønsker om bestemte sange.

Undervejs serveres der et varmt måltid mad med efterfølgende kaffe, og netop af hensyn til traktementet er forhåndstilmelding nødvendigt til det lokale kirkekontor senest mandag 9. september.