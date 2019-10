Sylvester Larsen gæster Haverslev

HAVERSLEV: Søndag den 27. oktober 2019 giver Sylvester Larsen koncert på Haverslev Skole. Koncerten er et led i Sylvester Larsens aktuelle efterårs-tour, hvor han besøger en lang række små danske landsbyer, hvilket hænger godt sammen med, at Sylvester tidligere i år udgav han singlen ”Lille Landsby”, som er en hyldestsang til de små landsbyer i Danmark. Sangen er en rejse tilbage i tiden, til dengang provinsen stortrivedes. Dengang var begrebet udkants-Danmark endnu ikke opfundet, og lokale erhvervsdrivende indgik som en naturlig del af de små samfund, og folk kom ganske enkelt hinanden ved på en helt anden måde. I takt med de følgende års centralisering fulgte butiksdød, nedlagte busruter, huspriser i frit fald og arbejdspladser, der i stigende grad rykkede til storbyerne.

- Hvor er det ærgerligt at det er gået sådan, for var Danmark ikke, mentalt og økonomisk set, et sundere og mere homogent samfund dengang? Var det ikke et kongerige, hvor afstanden mellem bybo og landbo var mindre, spørger Sylvester Larsen.

- Vi skal bevare de danske landsbyer. De små samfund er en vigtig del af vores historie og kultur, og de bliver komplet undermineret af storbyerne. Vi har alt for travlt med de store linjer, men der er intet så befriende og smukt som en dansk landsby med lokalkultur og sammenhold, der giver plads til hinanden, fællesskabet og naturen, fortæller Sylvester Larsen, søn af afdøde Kim Larsen.

Sylvester Larsen spiller sammen med bandet ”Nåleøjet”, der består af trommeslager Robin Pold, bassist Klaus Nielsen og guitarist Thomas Nielsen.

Koncerten er arrangeret af Haverslev Borgerforening med støtte fra Rebild Kommunes Kulturråd. Koncerten finder sted søndag den 27. oktober kl. 14.00 på Haverslev Skole.