Svømmehal får opdateret viden om førstehjælp

STØVRING: Man skal være klar, hvis det utænkelige uheld en dag skulle ske.

Dette faktum har Støvring Svømmehal taget alvorligt, og har derfor også en hjertestarter i svømmehallen, ligesom man holder førstehjælpen ved lige gennem uddannelse.

En repetition af brugen af hjertestarter er netop blevet klaret. Den blev gennemført af førstehjælpsinstruktør Birgitte Wilsted Simonsen fra Røde Kors i Aalborg, der i løbet af formiddagen var inde og fortælle om den basale førstehjælp ved hjertestop med hjerte-lunge-redning samt brugen af hjertestarter.

Efter den teoretiske undervisning blev kursisterne udstyret med en hjertestarter og et genoplivningsfantom, og så var det ellers om at træne og træne endnu mere.

Et par af kursisterne fandt ud af, at man faktisk godt kan leve sig så meget ind i en træning, at når hjertestarteren pludselig melder om batterifejl, så bliver det hele lige pludselig noget mere presset, og man får lige pludselig varmen.

Støvring Svømmehal afholder løbende kurser i brugen af hjertestarter, så de tilknyttede til svømmehallen hele tiden er klar til at hjælpe, hvis behovet skulle opstå.