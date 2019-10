Sundhedscafé for femte gang

REBILD: Sundhedscenter Rebild går torsdag 3. oktober for femte år i træk sammen med lokale patientforeninger og apoteket og arrangerer sundhedscafé.

- Samarbejdet med patientforeningerne og apoteket er virkelig givende – både for os fagligt, men særligt for borgerne. Når vi går sammen og samler kræfterne, når vi bredere ud. Det er en hyggelig, uformel dag med fokus på sundhed og forebyggelse – og det, tror jeg, får flere mennesker til at komme. Vi kan jo se at det har været en succes i fem år nu, siger Janne Kristine Møller Olesen, der er funktionsleder for sundhedsfremme og forebyggelse fra Sundhedscenter Rebild.

Sidste år bød programmet bl. a. på et spændende foredrag om sang og vejrtrækning. Sang kan nemlig hjælpe os til at lære at kontrollere vejrtrækningen.

I år indgår der også sang og musik.

Seks unge sang-solister fra Rebild Kulturskole kommer og viser, hvad de kan, og bagefter stiller det lokale KOL-kor op og synger for til fællessangen.

På årets sundhedscafé kan man desuden få en snak med Rebild Kommunes frivilligkoordinator og projektlederen bag det nye Frivilligcenter, få målt blodtrykket i hjertebilen, høre om diabetes, brystkræft og knogleskørhed, få gode råd og vejledning om medicin fra apoteket og få en snak med det sundhedsfaglige personale fra Sundhedscenter Rebild om kost, motion, rygestop, inkontinens, hjertesygdomme, kræft, knogleskørhed, sukkersyge, hjælpemidler og meget mere.

Sundhedscaféen finder sted i Stubhuset i Støvring.