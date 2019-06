Sundere fødder i Bælum

BÆLUM: Statsautoriseret fodterapeut Mie Larsen åbner inden længe klinik i Bælum.

Mie Larsen har valgt at indrette en lys og indbydende klinik i sit private hjem på Østre Skovvej 6 i Bælum, og allerede nu kan der bestilles tid til behandling i klinikken eller i eget hjem, hvis man ikke har mulighed for at komme i klinikken.

Åbningen markeres officielt med en reception fredag 14. juni.

Mie har i mange år arbejdet indenfor pleje/omsorgssektoren, først på plejehjemmet i Bælum, siden i en boenhed for yngre hjerneskadede og senest på et forsorgshjem for socialt udsatte og misbrugere.

Det arbejde har givet hende indsigt i, hvor stod betydning føddernes velvære har for vores komfort og bevægelighed og ansporet heraf har hun taget uddannelsen som autoriseret fodterapeut i Randers på fodterapeutskolen, Tradium, og er nu parat til at tilbyde fodbehandlinger, behandling af ligtorne, bøjlebehandling m.m.