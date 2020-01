Suldrup kro lukker for at lægge nyt gulv

SULDRUP: I år er det 38 år siden, at Henrik Pedersen og Helga Jensen slog dørene op til Suldrup Kro.

Men for første gang i de mange år holder kroen lukket.

Det sker fra den 3. til 20. februar og skyldes, at der skal lægges nyt gulv i køkkenet.

- Ja, det er første gang nogensinde, at vi holder lukket i mere end et par dage, men det er jo svært at holde åbent på en kro, når vi ikke kan lave mad i køkkenet.

- Derfor bliver vi nødsaget til at lukke, mens vi får lavet det nye gulv, fortæller Henrik Pedersen, og fortsætter:

- Vi gør meget ud af hele at optimere vores faciliteter på kroen - både inden for og udenfor.

- Jeg vil tro, at vi de seneste år har moderniseret for godt 200.000 kroner om året.

Novemberstorm 1981 drillede

Henrik og Helga overtog Suldrup Kro tilbage i 1981

Dengang var det egentlig planen, at der skulle åbnes med et gevaldigt brag af et bal nytårsaften 1981.

Men den berømte november-storm i 1981, der blandt andet udslettede dele af Rold Skov, havde sat sit præg på den i forvejen faldefærdige kro.

Derfor kunne håndværkerne ikke nå at blive færdige.

Kroen måtte derfor vente at slå dørene op til den 15. januar 1982.

Altså for 38 år siden.

Baller og diskomusik

Efter åbningen blev Suldrup Kro hurtigt kendt for sine velbesøgte baller og festlige aftener med fuld blæs på diskomusik i højtalerne og massevis af unge mennesker.

Da interessen for disse arrangementer begyndte at dale, blev der sat fokus på livemusik og løbende arrangementer som høstfester, påskefester og fastelavnsfester.

Det hele godt suppleret med den charmerende krostue, hvor mange af områdets håndværkere i firserne og halvfemserne altid lige skulle mødes efter fyraften.

Sådan er det ikke så meget i dag.

Mad ud af huset

I dag har Suldrup Kro i stedet fokus på primært alverdens forskellige selskaber og mad ud-af-huset, hvor det, der kommer på tallerkenen, er god gammeldags kromad lavet helt fra bunden .

Og selvfølgelig i nogle ordentlige portioner, der for alvor gør noget ved appetitten.

Men fra den 3. - 20. februar bliver der lige trykket på ”pauseknappen”.

Hvorefter kroenkan genåbne med et nyt, flot køkkengulv.