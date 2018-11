Stribevis af villaindbrud i Haverslev

HAVERSLEV: Der blev lørdag eftermiddag og aften begået en stribe indbrud på Tværgade i Haverslev, Rebild Kommune. Her har hele fire villaer haft ubudne gæster.

Også et hus på Mølhøjvangen blev ramt. Her er et vindue brugt op med koben, og der er stjålet en Macbook Pro, en Ipad, smykker og et spejlreflekskamera fra Cannon.

I en villa på Tværgade kom forurettede hjem klokken 21.45 og hørte en scooter køre fra stedet. Det kunne konstateres, at en terrassedør var brudt op med koben, og at en computer af mærket Lenovo var stjålet. Også nogle sedler og mønter manglede.

I et andet hus på Tværgade blev et vindue brudt op, og der er stjålet smykker og nye skole af mærket Lloyd i størrelse 46.

I et tredje blev et vindue brudt op, men der er ikke stjåle noget.

I et fjerde blev der stjålet 1000 kroner i kontanter. Politiet går ud fra, at alle indbrud er begået af den eller de samme gerningsmænd.