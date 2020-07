Streamet havefest skyder ny musiksæson i gang

Der har i sandhed ikke været meget sjov ved at være koncertarrangør de seneste måneder, men det har på ingen måde fået Musikstationen i Skørping til at miste modet.

Trods fortsat usikkerhed om, hvilke corona-restriktioner, der kommer til at gælde efter 1. september, er Musikstationen nu klar med et program, der foreløbig omfatter ni koncerter i efterårs- og forårssæsonen.

Programmet bygger - indtil videre - på den forudsætning, at der højst må være 140 personer i Kulturstationens store sal i Skørping - inkl. frivillige fra Musikstationen og de optrædende.

- Derfor sætter vi i første omgang også færre billetter end normalt til salg, men vi er selvfølgelig parate til at hæve antallet, hvis det viser sig, at der åbnes op for flere, forklarer en af de lokale koncertarrangører, Vagn Mikkelsen.

Som start på sæsonen byder Musikstationen 15. august på en streamet koncert med orkestret Tennesee Plates.

- Vi synes ikke, man skal gå glip af en festlig aften med god, håndspillet musik, og derfor sørger vi for at levere musik og god stemning til det, vi har kaldt ”Danmarks Største Havefest – Hver for Sig!”, lyder det selvtillidsfuldt fra Skørping.

Tennessee Plates er kendte for at spille danseegnet musik med et repertoire, der spænder fra Eagles over Bon Jovi til Kim Larsen og Rasmus Seebach, og koncerten livstreames, så den i princippet kan ses over hele landet.

Arrangement er i øvrigt gratis, men der kan indbetales frivillige støttebidrag til Musikstationen på mobilepay-nummeret 15735.

4. september inviterer Musikstationen til Beatles-aften på Kulturstationen.

Bandet ”Something” disker denne aften op med et udpluk af den store produktion fra ”Verdens mest betydningsfulde orkester”, krydret med historier og anekdoter fra Danmarks velnok førende Beatleskender, Per Wium.

Koncerten skulle egentlig have været afholdt allerede i foråret, men blev ved den lejlighed udskudt på grund af Corona.

25. september indtages Kulturstationen af Aalborg-orkestret ”Grace James” med rødder i Nørresundby.

Orkestret spiller en blanding af roots, blues, urban country og Rock’n Roll. Kort sagt musik, der leder tankerne hen på sydstaternes USA - fra den støvede ørken i Texas til en dampende gryde i New Orleans.

23. oktober byder Musikstationen på koncert med Miriam Mandipira & Soul Family.

Miriam Mandipira færdes med sin store stemme hjemmevant i mange genrer og sammenhænge, fra Radioens Big Band til Delta Blues Band.

Sammen med Soul Family optræder hun bl. a. med gamle Etta James-numre, men repertoiret omfatter også numre fra bl.a. Gasolin, Savage Rose og Amy Winehouse.

27. november rundes efterårssæsonen af med folkemusik af bedste aftapning!

Musikken leveres af Tradish, som mange i lokalområdet bl. a. vil kende fra de kurser, orkestret har givet på Himmerlands Folkemusikskole.

29. december inviterer Musikstationen til julekoncert med Grarup All Stars, og derudover er der i 2021 foreløbig tre planlagte koncerter på programmet.

De to første er begge udsat fra foråret 2020.

19. februar kommer Ginne Marker m. Band til Skørping for at give koncert, og 9. april er der truffet ny koncertaftale med ”Shades of Blue”.

Endelig kan Musikstationen 23. april byde på et møde med producer og musiker Halfdan E.

Halfdan E, udgav helt tilbage i 90erne to albums med oplæste digte af Dan Turéll, og i 2019 fik de så følgeskab af et tredje album med titlen: Telefon til afdøde.

I et særegent og rytmisk univers kommer Onkel Dannys stemme og tekstunivers pludselig til fornyet ære og værdighed med skuespiller Lars Ville er i front, og man kan ved koncerten i Skørping bl. a. glæde sig til Turell-klassikere som ”Jeg skulle have været taxachauffør” og ”Jeg holder af hverdagen”.