Stort rykind da Rema 1000 slog dørene op i Skørping

Efter flere års tilløb kunne købmand Flemming Pedersen torsdag slå dørene op til en helt ny Rema 1000-forretning i Skørping.

- Det er en dag, som jeg havde glædet mig rigtigt meget til, lød det fra den forventningsfulde købmand, da han sammen med Rema 1000-regionschef, Mikael Rosendal Sørensen, kunne tage imod de første kunder.

- Normalt fejrer vi åbningen af en ny butik med fælles kaffebord og masser af festivitas, men hensynet til forsamlingsforbuddet har umuliggjort det. Så det blev alene til at lukke de første kunder ind i den flotte butik fra morgenstunden, selvom det var en noget anderledes oplevelse end normalt, når vi åbner nye butikker, smiler købmand Flemming Pedersen.

-Tiden op til åbningen har været hektisk. For kun fem dage inden åbningen var butikken helt tom, og vi har alle arbejdet hårdt på at få varer ind af døren og op på alle hylderne.

- Vi er i alt 35 medarbejdere, for med åbningstider fra 7 morgen til 22 aften alle ugens dage så kræver det en stor stab. Som regel er vi altid en fem-syv stykker på arbejde, der er beskæftiget med kassebetjeningen, opfyldning af varer og bestilling af nye forsyninger, der leveres gennem Rema 1000-kædens fælles indkøb.

Erfaren købmand

Flemming Pedersen har en lang karriere bag sig indenfor dagligvarehandel. For mere end 25 år siden startede han som elev i Coop og ”tog hele turen gennem systemet”, som han selv udtrykker det. Det har ført til lederstillinger i ikke mindre end fem dagligvareforretninger blandt andre Super Brugsen i Støvring, Aalborg og senest i Frederikshavn.

I 2017 kom han til Rema 1000 som købmand i en ny butik på Kragholmen i Frederikshavn, men lige siden har han haft et ønske om at kunne starte en butik op i sit eget lokalområde.

- Jeg bor selv i Støvring med min familie bestående af hustru og tre børn, så jeg ville gerne tilbage til lokalområdet.

Det med det lokale betyder meget for Skørpings nye købmand. Han har nemlig samlet sit team af medarbejdere fra Skørping og nærmeste omegn, så der skulle være gode muligheder for, at personalet kender kunderne.

- Vores koncept er et alsidigt udbud af friske og efterspurgte varer til en skarp pris. Vi henholder os til discount-princippet, men lægger vægt på at være en flot og indbydende butik, hvor vi pakker varerne ud af papkasserne og præsenterer dem på en flot og indbydende facon, siger Flemming Pedersen.

- Rema 1000 bygger på værdier, som er fastlagt af den norske ejer af dagligvarekonceptet. Blandt disse finder man sætninger som at tænke positivt, at tale med hinanden og ikke om hinanden, samt at motivere til en høj forretningsmoral. Det giver sig blandt andet udslag i, at vi har meget få direkte regler i kæden og i vores butikker, hvor vi i særlig grad lægger vægt på, at medarbejderne skal have rum til at udfolde deres talent og kreativitet. Naturligvis rettet mod udviklingen af forretningen og især mod kundernes tilfredshed. I Rema 1000 siger man helt naturligt, at kunden er den øverste chef, for det er deres samlede indkøbsoplevelse, som vi måles på, fastslår Flemming Pedersen og glæder sig over de mange kunder, som allerede på åbningsdagen besøgte den nye dagligvarebutik i Skørping.